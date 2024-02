Christian Domínguez retornó a los escenarios tras dos semanas de ausencia, debido al escándalo de infidelidad que protagonizó con Mary Moncada y Alexa Samamé, esto ocasionó su ruptura con Pamela Franco.

El cantante se presentó en Ica junto a la Gran Orquesta Internacional y fue recibido con mucho cariño por sus fanáticos.

Casi al final del show, Domínguez decidió agradecer a su público por la buena acogida, por ello, le dedicó unas emotivas palabras a los asistentes. Además, aseguró que no pensó en asistir por las críticas que recibió por el ampay.

“ Es importante para mí, de verdad muchísimas gracias, yo los quiero mucho... ”, expresó el cumbiambero emocionado.

“ Ustedes saben que yo no sabía si podía venir a este concierto, siendo totalmente sincero, yo me demoré mucho en decidirme a venir porque todavía no me sentía listo, pero saben una cosa, no me equivoqué en decidir venir aquí con ustedes. No saben lo bonito que se siente ”, agregó.