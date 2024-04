Christian Domínguez se pronuncia tras viajar con Karla Tarazona: “Nadie sabe lo que pasará mañana”

Christian Domínguez asegura que no pasó un fin de semana familiar con Karla Tarazona en Huaral. El cantante explicó que lo contrataron para un quinceañero y la conductora de TV fue la madrina. Además, Domínguez dice que está enfocado en sus hijos y su trabajo.

“ Para varias más especulaciones, ¿hospedados en el mismo lugar? Ya pues, a ver. Lo último que escuché es que vivía de manera precaria, Dios, ya no sé qué dirán ”, declaró para Trome.

Además, al ser consultado si en caso Magaly Medina tiene más imágenes que mostrar de ambos, respondió: “ Que muestren lo que deseen, nosotros ya hemos sido claros en cómo pensamos. Es más, yo ya he sido claro en lo que quiero, pienso y cómo quiero llevar mi proceso ”.

Asimismo, Christian afirma estar enfocado en su familia y trabajo, por lo que resta importancia a las especulaciones.

“Estoy enfocado en mi familia, mis hijos y trabajo, solamente en eso, que me hace bien y me llena. Las terapias también es importantísimas”, sostuvo.

Por otro lado, varios se preguntan si el cumbiambero volverá con la conductora de ‘Préndete’, por lo que él dice que solo se enfocará en el hoy.

“ Estoy enfocado en el hoy, nadie sabe lo que pasará mañana y lo de ayer, ya pasó. Yo sé que es lo que vende, pero no me interesa responder, lo que la gente pueda querer o no, a algunos les parecerá o no, la verdad, voy a enfocarme en el hoy, mañana no sé qué haré ”, concluyó.

