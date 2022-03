Luego de que el cantante de cumbia Bryan Arámbulo fuera visto rodeado de personal de seguridad para que no se le acerquen los fans, pese a que nadie lo asediaba, el cantante Christian Domínguez salió al frente a opinar, dejó en claro que la fama no se le subió a la cabeza durante su paso por la orquesta ‘Joven Sensación’.

Así lo dijo en ‘América hoy’ donde los conductores hablaban del caso de Bryan Arámbulo, el cantante y actor criticó la actitud del joven artista.

“Ser artista no solo es cantar bonito, actuar o lo que quieras ser, debes tener formación y para eso hay que hacer sacrificios. Uno de ellos, no importan que estés enfermo, ocupado, de mal humor siempre sonreír porque nos debemos al público... No hay formación (en el caso de Bryan Arámbulo) porque te hablan que el público es lo más importante, el no tomar, el no quedarte tomando en la discoteca donde cantas, deberle un respeto al público, son sacrificios”, comentó Christian Domínguez.

Christian Domínguez critica a Bryan Arambulo

Se alejó de ‘Joven sensación’ por buscar otro sueño

El intérprete del popular tema ‘Tic, tic tac’ recordó que tras el boom de la agrupación ‘Joven Sensación’ decidió trabajar en un banco, pero como tenía formación artística decidió volver al mundo del arte.

“Cuando pasó (el éxito) de la Joven Sensación, porque todo lo que sube tiene que bajar, yo dejé la música y me fui a trabajar en un banco, cumplí un sueño diferente por cuatro años. Luego volví en una novela de las manos de la productora Michelle Alexander... (¿Valoraste el estar lejos de un escenario?) Por supuesto, porque fui formado para eso, te duele, te incomoda, te sientes mal, pero no depende de ti sino de las decisiones que has tomado”, recordó el protagonista de la novela ‘Mi amor el guachimán’.

“Yo tomé decisiones que repercutieron en mi carrera artística, que quizás no las debí tomar, pero (no fue) por no tener la cabeza en su lugar... Lo que no saben es que eso (la formación artística) te hace más grande, te crea respeto, cuando vas a cualquier lugar a gente te respeta, te saluda... te hace más rico como artista”, explicó.

VIDEO RECOMENDADO