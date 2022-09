Christian Domínguez estuvo como invitado en “Preguntas Que Arden”, programa que Christopher Gianotti conduce por su canal de YouTube, y no pudo evitar ser consultado sobre su relación con Pamela Franco, con quien está a punto de cumplir tres años de romance.

Y es que el cumbiambero confesó que la la madre de su hija tiene un carácter fuerte y es muy renegona, pero está feliz de poder estar con ella. “Como mujer es impresionante (...) Una mujer como ella no se encuentra a la vuelta de la esquina, para encontrar una mujer así tienes que buscar bastante, he tenido suerte para encontrarla sin buscarla”, indicó.

“Ella no solamente es una buena mujer, sino que es una madre excelente, (...) piensa en mi familia. Por ella he logrado poder vivir con mis hijos, lo que no podía antes, me costaba mucho sentirme en familia, ella me ordenó. Ella adora a Valentino, quiere muchísimo a Camila, la aconseja mucho”, confesó el popular ‘Wachimán’.

Es por ello que el líder de la Orquesta Internacional se mostró muy cauteloso al hablar de la madre de su última hija y no quiso calificarla como “el amor de su vida” -cosa que ya ha hecho con sus anteriores parejas- y explicó por qué prefiere evitar llamarla de esa manera.

“No le digo constantemente que es ‘el amor de mi vida’ porque mi padre un día me dijo: ‘si es el amor de tu vida te vas a dar cuenta cuando tengas 70 años y sigue a tu lado’... Si no se puede decir eso porque sería muy idealista o ya lo has dicho antes, (puedo decir que) ella es mi gran amor, es un amor increíble, que lo adoro con todo mi corazón”, dijo.

Domínguez precisó que es por eso que ahora cuida mucho su relación y cada paso que da. “Ella también es muy cuidadosa, me aconseja muchísimo también. Celosa también es y es algo normal, Ella me da toda la tranquilidad del mundo. Como me dicen mis amigos estoy en una gran etapa de mi vida, si no es que la mejor, porque me siento realizado familiarmente en mi relación y eso para mí es más importante”, finalizó.

