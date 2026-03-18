Christian Domínguez participó este miércoles en ‘América Hoy’, donde se sumó a la conversación sobre el polémico ampay de Mario Irivarren y Said Palao, quienes fueron vistos en una fiesta en Argentina con varias mujeres, sin la compañía de sus parejas, Onelia Molina y Alejandra Baigorria.

El cumbiambero fue consultado sobre su opinión acerca de este tipo de infidelidades, dado que él mismo ha protagonizado situaciones similares con Karla Tarazona, Pamela Franco e incluso Isabel Acevedo.

“ Yo siento que no hay una justificación. En ese momento uno piensa que sí, está justificada la acción, porque si no, no lo hicieras ”, manifestó el artista.

Asimismo, destacó que, después de todo el escándalo, aparecen la culpa, la vergüenza y todos los sentimientos que surgen al perder lo más importante a causa de una infidelidad.

“ Estás todo destruido, la verdad es que dices que no hay justificación, no sientes que es porque algo está mal, es un tema de decisión, decides mal ”, finalizó.

Onelia Molina pone fin a su relación con Mario Irivarren: “Deseo mi tranquilidad emocional”

Luego del ampay de Mario Irivarren en Argentina, Onelia Molina rompió su silencio. La modelo anunció que su relación con el conductor de La Manada terminó de forma definitiva y solicitó a sus seguidores respeto por su privacidad, pues busca mantenerse en calma y concentrada en esta nueva etapa de su vida, en la que se encuentra soltera.

En horas de la madrugada, alrededor de las 2:25 a. m., Onelia publicó un comunicado en sus historias de Instagram, donde confirmó que decidió terminar su relación con Irivarren.

“ A través de este comunicado, con el más profundo respeto y cariño al público que me sigue, quiero informar que he tomado la decisión de poner fin a mi relación sentimental con el señor Mario Irivarren ”, escribió al inicio.

Asimismo, se pronunció sobre los videos difundidos hace unas horas por el programa de Magaly Medina, en los que Mario aparece bailando de forma muy cercana con varias mujeres e incluso besa a una de ellas en dos ocasiones. En ese sentido, Onelia dejó entrever que no está dispuesta a aceptar explicaciones ni excusas por parte de su ex pareja.

“ La decisión fue tomada después de hacerse públicos hechos cuyas explicaciones sobran. En estos momentos, únicamente deseo mi tranquilidad emocional para reencontrarme conmigo misma y enfocarme en mis proyectos laborales y personales ”, añadió .

Posteriormente, pidió que respeten su privacidad en medio de este difícil momento que atraviesa.

“ Con este comunicado doy por cerrada esta etapa de mi vida y agradezco desde ya que me permitan atravesar esta situación con mucha empatía y respeto. También pongo en conocimiento que no daré más declaraciones sobre este tema ”, finalizó.