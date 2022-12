Christian Domínguez se enlazó este miércoles con el programa “América Hoy”; sin embargo, no imagino que el productor Armando Tafur lo retiraría del grupo de WhatsApp del matutino.

“Tenemos algo que decirte en vivo”, comentó en un inicio Janet. “Christian sabes lo que pasa, papá Armando nos comunicó que ibas a estar en un enlace para celebrar tu triunfo en ‘Maricucha 2′, pero en realidad ese no es el motivo”, dijo Ethel Pozo.

Tras ello, Janet Barboza intervino para contar que desde que la pareja de Pamela Franco se sumó al elenco de “Maricucha 2″ ha dejado de lado a “América Hoy”.

“Se supone que cuando ingreso a ‘Maricucha 2′ tenías que venir dos veces a la semana como mínimo acá al set y no has cumplido con ese acuerdo”, puntualizó la popular ‘rulitos’.

Ante la revelación de sus compañeras, Christian Domínguez se defendió diciendo que no iba a ahondar en el tema porque “me voy a poner triste porque a mí me gusta cumplir con todo, no sé qué decir”.

Armando, productor de “América Hoy”, mostró el preciso momento en el que elimino al cantante de cumbia del chat grupal de los conductores del matutino.

Finalmente, los conductores del espacio de América Televisión revelaron que Domínguez no asiste al programa ni tampoco se pronuncia por los chats, esto desde que asumió un nuevo reto en la actuación en “Maricucha 2″.

