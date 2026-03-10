El cantante y actor peruano Christian Meier lanzó su nuevo álbum Así es la ley, considerado el proyecto musical más ambicioso de su carrera.

Se trata de su sexto disco como solista, compuesto íntegramente por el artista, quien mantiene así una constante en su trayectoria: crear canciones desde su propia voz y visión artística.

El álbum fue producido en Los Ángeles por Gustavo Borner, ganador de premios Grammy por su trabajo con artistas como Andrés Calamaro y Fito Páez.

Un disco de rock con sonido orgánico

El proyecto fue grabado junto a músicos de trayectoria internacional que han colaborado con figuras como Elton John, Ringo Starr, Eric Clapton, Celine Dion y Lady Gaga.

La producción apuesta por un sonido orgánico que prioriza la interpretación en vivo y la esencia del rock. En el proceso creativo, Meier también participó como vocalista y tecladista.

El álbum abre con el tema “Así es la ley”, canción que da nombre al proyecto y reflexiona sobre el poder y sus contradicciones.

“Cuando terminé ‘Así es la ley’, supe que esa frase contenía todo el sentido del disco. Habla de esas normas no escritas que muchas veces aceptamos sin cuestionar”, explicó el artista.

Nueve canciones y un homenaje a Pedro Suárez Vértiz

El disco reúne nueve canciones: cuatro sencillos lanzados desde 2025 y cinco temas inéditos.

Entre estos destaca “Puerto de Palos”, una canción escrita por Meier en homenaje al músico peruano Pedro Suárez Vértiz, en la que narra los inicios de sus carreras musicales.

Las canciones recorren distintos matices del rock, desde baladas hasta piezas de pop rock con influencias de folk y soul.

Un proyecto audiovisual y gira internacional

El lanzamiento del álbum está acompañado por una propuesta audiovisual compuesta por cinco capítulos que funcionan como un cortometraje continuo.

Cada episodio comienza donde termina el anterior y fue dirigido por el propio Christian Meier, además de filmado en una sola toma.

La presentación del disco también marca el inicio de una gira internacional, que comienza el 12 de marzo en el Gran Teatro Nacional de Lima con dos funciones agotadas.

Posteriormente, el tour continuará por diversas ciudades del Perú y, próximamente, se anunciarán fechas internacionales.