Silvia Cristina Nodal Jiménez, mamá del famoso cantante Christian Nodal, captó la atención en las redes sociales luego que mostrara el cambio de look al que se sometió recientemente.

La madre del intérprete de “Amor Tóxico” dejó en el pasado su larga cabellera negra y optó por cortarlo y teñirlo de color platinado. Muchos internautas aplaudieron a Silvia por su nuevo look; sin embargo, también hubo quienes la criticaron y hasta se burlaron de ella.

La suegra de Belinda no se quedó callada frente a sus detractores y salió al frente para defenderse de las burlas por su nueva apariencia. Silvia Cristina Nodal aseguró que su atrevido corte de cabello va más allá de un simple cambio de look.

“Es triste ver cuánta gente juzga por juzgar. He recibido críticas buenas, malas, hasta homofóbicas, porque suponen que es un cambio de ‘look’, lo mío es una lucha donde agradezco a Dios que me da fuerza para seguir luchando día a día con alegría y amor. Gracias a Dios mi autoestima es grande”, escribió junto a una foto que publicó en sus Stories de Instagram.

La madre de Nodal no especificó cuál es la enfermedad contra la que se está enfrentando; sin embargo, apuntó que no le importa quedarse sin cabello, pues su vida no depende de su imagen.

“Solo pienso en las personas que no lo son, en cuánto las puede llegar a afectar, tal vez llegue a quedar sin ni un solo cabello, tal vez no. Pero mi felicidad no depende de ello, los seres humanos somos algo más que un corte de cabello, de cómo vestimos, o de cualquier estereotipo”, concluyó Cristy.

