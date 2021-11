Tras varios días de silencio, Christian Nodal se pronunció sobre el supuesto veto que le habría impuesto su anterior disquera, Universal Music, para que sus temas no sonaran en ninguna de las distintas plataformas.

Días atrás, Universal Music dio a conocer las consecuencias legales que afrontaría el artista mexicano debido a una serie de desacuerdos e incumplimientos de contrato. Asimismo, transcendió que la disquera prohibió que las empresas, ya sea medio de comunicación, promotora de eventos o plataforma de reproducción, artista o empresario, emitan el material discográfico del cantante.

Ante el revuelo que se dio en las redes sociales, el intérprete de “La sinvergüenza” utilizó su cuenta de Instagram para hacer una aclaración al respecto:

“Muchos de mis fans están muy preocupados por todo lo que se ha hablado sobre mí, sobre mi carrera, estos últimos días, del veto que según me está poniendo Universal”, comenzó explicando el artista.

“Es imposible que estén cometiendo este tipo de esclavitud a los artistas con disqueras a la fuerza. Tengo una resolución de una juez federal donde ordena que todas las medidas sean denegadas, No existe tal veto, es falso”, añadió Christian Nodal, descartando así que los medios estén impedidos de reproducir sus canciones.

Christian Nodal también sostuvo que ha obtenido un respaldo por parte de las autoridades ante las consecuencias legales que advirtió la disquera.

“Tengo un papel, tengo la orden de la jueza que ordena que no se haga posible todo lo que está solicitando Universal, que era vetarme de todas partes. Yo no tengo ningún contrato con ellos vigente, no quise firmar con ellos y están haciendo todo esto a la mala. Así como me lo hacen a mí, se lo quieren hacer a miles de artistas. Así le ha pasado a muchos artistas más”, añadió la actual pareja de la cantante Belinda.

