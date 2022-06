Christian Nodal se encuentra en medio de la polémica luego que días atrás protagonizara públicamente una discusión con el cantante colombiano J Balvin.

Los dimes y diretes iniciaron luego que Balvin compartiera en Instagram una fotografía de cuando lucía el cabello rubio. En ese mismo post, añadió una instantánea de Nodal con su nuevo look, y en la leyenda escribió: “Encuentra las diferencias”.

El cantante mexicano no se quedó de brazos cruzados y salió al frente a responderle a J Balvin, aclarándole cuáles eran las diferencias entre ambos.

“Yo sí tengo talento, carnal, y puedo cantar orgullosamente mis composiciones donde sea, como sea, cuando sea con orgullo. Que tu foto la elegiste y la mía la subió la prensa”, dijo a través de unos videos publicados en sus stories de Instagram.

Luego de esto, Nodal prometió lanzar una canción como tiradera al estilo de Residente para poner en su lugar al cantante colombiano. Es así que el sábado 4 de junio estrenó “Girasol”, en donde resalta su presunta incongroencia sobre defender la salud mental y hacer que sus seguidores se burlen de él.

¿Cuál fue el mensaje de disculpa de Nodal a J Balvin?

Sin embargo, horas después del estreno de “Girasol”, en su presentación en Morelia, México, Nodal le confesó a sus miles de seguidores que estaba arrepentido de haber creado el tema.

“Me arrepentí y me arrepiento, ya no hay manera de pararlo, va a salir”, dijo Nodal. “Pidió respeto y dijo que la gente no debería “aplastar los sueños de nadie”, continúo.

“No hay que ser mier… en la vida, porque cuando se es mier… estas cosas son las que pasan, cuando no se es consciente de cuánto daño le podemos hacer a las demás personas. Respétense y respeten a los demás, hay que amarnos mucho, somos solo una raza humana, no hay que hacernos mier…, no hay que aplastar los sueños de nadie, hay que ayudar a que se cumplan”, señaló.

Asimismo, Nodal confesó que le pidió disculpas al colombiano y afirmó que ya hablaron. “Lo siento mucho Balvin, todos tenemos nuestros cinco minutos de pende… yo la he cag… muchísimo. Balvin era un referente de la inconsistencia que hay en este mundo, no es Balvin, es este mundo”, puntualizó.

“Esa canción no es para Balvin, es para toda la gente mier… que no me permite olvidar mi pasado, no me permite recuperarme como ser humano, no es para Balvin”, agregó. “Él y yo ya lo arreglamos ¿ok?, no ataquen”, finalizó en su discurso.

¡Anoche #ChristianNodal se presentó en Morelia y se dijo arrepentido de lanzar el tema “Girasol” en contra de J Balvin! 😱🚨🔥🎤📺 #VLA pic.twitter.com/tzHkmNkiOk — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) June 4, 2022

