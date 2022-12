La cantante de salsa Cielo Torres se refirió a la reacción de Sergio George sobre la nueva relación de Yahaira Plasencia y Jair Mendoza.

Cabe mencionar que el famoso productor puertorriqueño expresó estar en desacuerdo con el escándalo sobre la nueva pareja de la salsera, ya que considera que perjudicarían su carrera de artista.

Al respecto, Torres, quien recientemente firmó contrato con George, señaló que desde que comenzó su profesión como solista, “se ha enfocado en trabajar en lo suyo”.

“Y sé que sacrifico muchas cosas, sacrifico vida social, relaciones amorosas y un montón de cosas para hacer lo que estoy haciendo”, indicó para el programa “América Hoy”.

Asimismo, al ser consultada sobre la actitud del productor sobre Plasencia y su pareja, la artista se mostró confiada en que la salsera se preocupa más por su profesión.

“Por lo que he podido hablar con ella, su prioridad es su carrera. No creo que su prioridad sea su relación”, mencionó la cantante.

Sergio George sobre romance de Yahaira Plasencia y Jair Mendoza: Yo vendo música, no vendo chismes

Hace unos días, Yahaira Plasencia confirmó su relación con el cantante Jair Mendosa y, debido a esta noticia, su productor musical, Sergio George, estaría evaluando su relación profesional con la salsera debido a que no quiere vender escándalos sino música.

“Era muy fácil si yo sabía de esto antes... Esto es un poco complicado. Esto es un negocio. Uno está en constante evaluación. Lo que no me gusta es crear noticia, por crear noticia. Se me hace como si estuviera buscando noticia. Yo vendo música, yo no vendo chismes ni escándalos. Mi credibilidad se va por el piso”, señaló fastidiado Sergio George.

