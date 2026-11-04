Claudio Calmet, reflexiona profundamente sobre su proceso creativo para caracterizar al polémico Aquiles, su personaje en “La vida que me robaste”, un hombre atrapado entre una relación familiar compleja y una pasión casi enfermiza por Laura, una joven que lo lleva por los terrenos de la infidelidad.

“El tema con Laura es polémico, no solo por la diferencia de edad de más de 20 años, sino por cómo nace esa relación; su personaje empieza siendo una escort y Aquiles es uno de sus clientes. Él se enamora y se obsesiona a tal punto que le propone un trato de exclusividad a cambio de un pago de dinero mensual, el cual ella acepta”, cuenta el actor sobre su personaje y el de su compañera en la telenovela, Elisa Costa (Laura).

La realidad suele inspirar a los contenidos de ficción, el tipo de relación de Aquiles y Laura suele ser más frecuente de lo que pensamos.

Claro, porque la ficción tiene que ser un reflejo de la vida misma y de la realidad. Uno como espectador consume ficción porque quiere ver a personajes con los que se identifica metidos en problemas y ver cómo los solucionan. La actuación en sí es un reflejo de la vida misma.

Cuando te presentaron el papel con ese perfil, ¿sabías desde el principio hacia dónde se dirigiría el personaje?

Lo supe recién en la primera lectura grupal del primer capítulo, donde la productora y el guionista principal nos explicaron el arco de cada personaje. Antes de eso, solo tenía una idea básica: un tipo emprendedor que venía desde abajo con su negocio de pollos, esposo presente de Rosy, incapaz de concebir la adopción y un tío cariñoso con sus sobrinas. Luego me enteré de lo que ocurriría más de 10 años después; aunque aclaro que no justifico para nada la infidelidad.

Los actores no juzgan a sus personajes, pero, ¿qué opinas de Aquiles? ¿Comprendes su infidelidad porque vive una crisis en su matrimonio?

Uno como actor lo que debe hacer con su personaje es justificarlo o tratar de hacerlo siempre, Aquiles es un personaje rico de interpretar. Aunque se da cuenta de que cometió un error al apañar las decisiones de su esposa —posiblemente por falta de carácter—, intenta no colapsar ante todo lo que ocurre en su casa con sus sobrinas, su cuñada y su mujer. La única salida que encuentra es refugiarse en una persona que le brinda cariño y lo escucha, aunque no sea de manera desinteresada.

"Aquiles se enamora y se obsesiona a tal punto que le propone a LAura un trato de exclusividad a cambio de un pago de dinero mensual, el cual ella acepta", dice Claudio Calmet.

Para que una pareja funcione en televisión es básico tener a una buena compañera. ¿Cómo es tu relación con Elisa Costa?

Yo no conocía a Elisa; la conocí el día de la primera lectura. Luego tuvimos que grabar y nuestra primera escena juntos fue un beso en un hotel, habiéndonos visto solo una vez antes. Ella es una chica con un talento enorme y una energía muy bonita y lúdica, propia de sus 22 o 23 años, nos permite jugar mucho, escucharnos y lograr una química actoral bonita.

¿Cómo manejas la competencia en la actuación y la respuesta del público frente a tu trabajo?

Considero que la lucha y la competencia son siempre constantes con uno mismo para superarme como actor y superar mis trabajos anteriores. Asimismo, entiendo que no le voy a gustar a todo el mundo, ya que el gusto del público varía de la misma forma que a algunas personas les gusta el ceviche y a otras el arroz con chaufa.

El personaje de Aquiles ha pegado mucho en la audiencia y, aunque los guionistas tienen la palabra, ¿cómo te gustaría que se desarrolle y termine?

Me gustaría que Aquiles termine siendo feliz y consiguiendo lo que quiere, comenzando por ayudar a su cuñada en la recuperación de sus hijas porque es lo correcto. Por otro lado, si verdaderamente está enamorado de Laura y no es solo una obsesión, me gustaría que esa relación termine madurando. Respecto a su esposa, difícilmente va a cambiar y lo más probable es que no termine bien.

Definitivamente, tu personaje aún seguirá dando que hablar.

Así es, y prefiero ir descubriendo la propuesta del personaje semana a semana con cada nuevo guion, en lugar de imaginar cómo debería terminar. Disfruto el camino tremendamente y siento que este personaje es un regalo.