Combinación de La Habana celebrará sus 21 años de trayectoria con un concierto que reunirá a destacados artistas nacionales e internacionales.

Entre los invitados internacionales figuran Lennox, J King & Maximan y Mawell, además de la legendaria Charanga Habanera. La lista de artistas peruanos incluye a César Vega, Josimar, Son Tentación, Kate Candela, Amy Gutiérrez, Brunella Torpoco, Masiel Málaga, Jeinson Manuel, Barrio Fino, Zaperoko y N’Samble.

La agrupación, fundada y dirigida por Gerson Valdés, prepara un repertorio con algunos de sus temas más conocidos, entre ellos “Este año no”, “Atea”, “Así soy yo”, “La Criolla”, “Señora” y “La Peruana”. También interpretará su popurrí “Qué más pues – No me conoce – 11 P.M.” y su versión en salsa de “Hawái”.

Con 21 años de trayectoria y más de una década de presencia en el Perú, Combinación de La Habana ha ganado seguidores gracias a su propuesta musical, que fusiona la timba cubana con otros ritmos. La orquesta considera al país como su segunda casa y busca celebrar este aniversario junto al público que la ha acompañado durante su carrera.

Las entradas estarán disponibles a través de Teleticket. La preventa se realizará del 13 al 15 de noviembre y ofrecerá un 30% de descuento con cualquier medio de pago.