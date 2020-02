Divertida y extremadamente organizada, así es Gachi Rivero, actriz que sin pensarlo pasó de las tablas y las cámaras de televisión a estar frente a un micrófono en un cabina de radio. Tras estar por 10 años a cargo del programa “Oh my Gachi” no ha dejado de brillar en los escenarios del stand up y el clown. Por ello, actualmente forma parte del elenco “Se busca comediante” junto a Mateo Garrido Lecca, Carlos Palma y Guille Castañeda.

Tu primer acercamiento a la radio no fue como locutora... Así es. Primero fui generadora de contenidos. Estuve cuando se lanzó la web de Radio Planeta, pero salí porque me llamaron para la serie “Esta sociedad”.

Esa serie marcó a una generación…Sí, nosotros queremos hacer una próxima temporada antes que tengamos 50 (risas). Hay un proyecto con Bruno Pinasco y Bruno Ascenzo pero no sé si es para hacer la película o la continuación 10 años después. El público lo pide.

Gracias a la exposición de esta producción consigues ser locutora en Studio 92, pero tu estadía fue corta ¿por qué? Un día, al finalizar el programa uno de los encargados de la radio me dijo: “ Gachi no sirves para la radio. Eres actriz, mejor dedícate a eso”. Me fui llorando a mi casa.

¿Te volviste a cruzar con esa persona? No, pero sí me encontré con otro y le dije sus verdades. A veces entraba a la cabina el productor de ese entonces y me decía “ya va a llegar la verdadera estrella, porque acá no hay estrellitas”. Luego, me entero que iba a entrar Johanna San Miguel ‘la verdadera estrella’ .(risas).

¿Cómo ves la evolución de la radio? Los medios digitales nos han ayudado.Creo que con las redes sociales ha hecho que la radio se acerque más al oyente.

Gachi Rivero





"Las redes sociales han hecho que la radio se acerque más al oyente"

¿Consideras que el ambiente teatral es más unido que el de la televisión? Sí. En el teatro también hay egos, pero creo que en tv muchísimo más. Considero que hay más cuchilladas por la espalda. No me niego a hacer televisión, pero con el tiempo uno se va dando cuenta qué es para ti y que no.

¿Cuál es el secreto para mantener ese espíritu joven? Duermo rodeada de limones y plantas naturales (risas). No sé, tengo energía para meterme en mil cosas.

¿Cuál es tu principal defecto? A veces soy muy intensa con los planes, por ejemplo si me voy a reunir con mis amigas necesito que me digan la hora exacta, porque si van a demorar en ese tiempo puedo hacer otra cosita. Soy muy organizada y los cambios repentinos me enojan.

“Se busca comediante” es una creación colectiva, ¿verdad? Sí. Al inicio Los Productores querían que cada fin de semana se presente solo uno, pero llenar un teatro de 700 personas es difícil. Yo no tengo 700 amigos (risas). Por eso unimos fuerza y creamos esta obra.

¿Qué de diferente se verá en esta temporada? La política de nuestro país es tan variopinta y jugosa, así que hay bastante material. Somos los mismos, pero haciendo cosas distintas. Además, no hay obra que sea la misma en todas las funciones.

PERFIL

Gachi Rivero

Actriz, comediante y locutora

Estudió Comunicaciones en la Universidad de Lima. Participó en las dos temporadas de la serie juvenil “Esta sociedad” del 2006 al 2008. Trabajó en Latina y en Preludio en el equipo de producción.

CIFRAS

2009 inició el programa “Oh my Gachi” por Radio Planeta.

2019 condujo junto al actor Andrés Salas el programa “Datazo culinario”.

Foto: Ángela Ponce

TE PUEDE INTERESAR:

Envenenamiento masivo de perritos causa indignación en Huaraz (VIDEO y FOTOS)

Hombre forzado a cancelar su cumpleaños por coronavirus amenaza con prender fuego en China

Cuatro personas sobreviven luego de estar 32 días a la deriva en el océano Pacífico

VIDEOS RELACIONADOS:

Alejandra Baigorria minimiza a Luciana Fuster como locutora de radio (13/02/20)

Ninel Conde llegó a Perú con obra de teatro