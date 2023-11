Lima se prepara para recibir a una de las bandas más emblemáticas de la escena musical latinoamericana, Él mató a un policía motorizado, en un concierto que promete ser épico. Pero la experiencia no se detiene allí, ya que la fiesta estará marcada por el talento de las bandas peruanas que tendrán el honor de abrir el escenario para esta icónica agrupación: Cecimonster vs Donka y DJ La Chinoise.

Cecimonster vs Donka es una banda de rock alternativo formada en 2010 que se ha labrado un espacio muy especial en la escena limeña. Con cuatro álbumes de estudio: ‘Solara’ (2011), ‘Adentro Afuera’ (2012), ‘Empty Beaches’ (2015) y ‘A Big House by the Lake’ (2019), su música está disponible en todas las plataformas digitales y para descarga desde su web oficial. La formación, compuesta por Sergio Saba (voz, guitarra), Sebastian Kouri (guitarra), Mario Acuña (batería) y Richard Gutierrez (bajo), ofrece un show energético que los ha llevado a ser teloneros de bandas como Pixies, Title Fight, Japandroids, The Joy Formidable, Boom Boom Kid, Placebo y Basement.

Otra invitada estelar de la noche será la conocida DJ ‘La Chinoise’, también conocida como Sandy, quien está haciendo olas en la escena musical limeña. Ella lidera el colectivo Revuelta Vinyl Club y se ha convertido en una figura solicitada en la movida musical de las fiestas “vinileras” de la capital. Su cuenta de Instagram, @larutadelvinilo, es el lugar perfecto para sumergirse en su extensa colección de más de 1,000 discos.

Él mató a un policía motorizado regresa a Lima con todos sus éxitos y un nuevo disco bajo el brazo, ‘Super Terror’. La banda, conocida por su estilo único y cautivador, promete una noche llena de energía y sonidos renovados el 13 de diciembre en el CCA – Centro de Convenciones Arena. Las entradas estarán disponibles a través de Joinnus.

‘Super Terror’, el esperado sucesor de “La Síntesis O’Konor”, fue grabado en los reconocidos estudios Sonic Ranch de Texas, EEUU. Con 10 poderosas canciones que han sido adelantadas, este álbum representa una nueva era post pandemia para la banda, mostrando su evolución musical en un viaje heterogéneo.

Para más información y adquisición de entradas, visita Joinnus.