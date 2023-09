Gladys Gutiérrez, es egresa de la prestigiosa Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), y actualmente triunfa en Alemania como investigadora. Sin embargo, la joven profesional es cercana a una de los artistas musicales más queridos y recordados del Perú, Tongo, quien fue su padre y la vio triunfar.

Ella estudió la carrera profesional de Ingeniería en Petróleo y logró graduarse con honores de la UNI, pues llegó obtener el primer puesto, según reveló Care Perú.

¿Quién es Gladys Gutiérrez?

La joven hija del fallecido cantante, confesó que siempre quiso conocer el “por qué” de las cosas por lo que decidió dedicar su vida a las ciencias. “Siempre me preguntaba el porqué de las cosas”. Gladys confesó que su éxito no ha sido fácil de alcanzar porque tuvo que superar diversas dificultades. “ Ha sido definitivamente un reto, una dificultad viniendo de un origen muy humilde en el que tal vez no teníamos todos los recursos ”, dijo.

Al terminar el colegio postuló a la UNI e ingresó a la carrera de Ingeniería de Petróleo, durante sus años como estudiantes alcanzó el primer puesto, y se graduó en 2009, el año siguiente hizo un posgrado en Evaluación y Gestión de Yacimientos, según su perfil Linkedln.

Gladys Gutiérrez triunfa en Alemania

Gladys inició su maestría en Matemáticas en Ciencias e Ingeniería en la Universidad Técnica de Munich, Alemania, allí se especializó en dinámica de fluidos computacional y en 2019 trabajó como asistente de docencia en dicha casa de estudios. Actualmente es asistente de investigación en el Technical University of Munich.





