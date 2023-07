Al igual que su padre, Tongo, Madeleine Gutiérrez ha destacado con su impresionante talento en el ámbito musical. Hace poco, emocionada, anunció que ha sido becada en el renombrado conservatorio Liceu de Barcelona, España. La noticia ha llenado de inmenso orgullo a la joven cantante peruana, quien ya había logrado graduarse con distinción en la Universidad Nacional de Música, con una especialización en Interpretación y un enfoque en el canto.

En una sincera entrevista con el periódico local ‘El Popular’, una de las adoradas hijas de Tongo compartió los inicios de su apasionante viaje musical y cómo se adentró en el mundo de la ópera. Mencionó que su pasión por lo musical surgió hace algunos años y es que durante su época estudiantil se proyecto a seguir una carrera profesional convencional. Sin embargo, supo aprovechar las oportunidades que su padre le dio para lograr sus metas.

“ Yo empecé más o menos a la edad de 20 años y me tardé. A los 19 o 18 empecé a leer los primeros libros de música. Anteriormente yo me estaba preparando para postular a la Universidad a una carrera convencional, por ejemplo literatura. Pero luego me fijé en una rama de la música y me puse a estudiar piano, porque esta carrera no tenía piano. Me estaba estaba preparando hasta que luego decidí e intenté hacer canto y me di cuenta que tenía muchas más cualidades ahí ”, contó para ‘El Popular’ la cantante.

La artista encontró su camino musical luego de explorar otros géneros y descubrió su talento para el canto lírico. “ Tomé unas clases de canto, me vi que tenía facilidad para el canto lírico de la ópera y bueno, me apasionó demasiado ”, agregó Madeleine Gutiérrez.

¿Por qué decidió cantar ópera?

Madeleine confesó que lo exigente de la ópera le llamó la atención y fue algo totalmente nuevo para ella. “ El hecho de que me den una pieza y luego tener otra pieza que sea mucho más exigente y también con el mismo idioma, por ejemplo, el italiano que me gusta mucho, entonces toda la idea de aprender fue un mundo nuevo para mí que me llamó mucho la atención ”, explica la joven artista peruana.

Además, indico que expresar todo lo que dice y siente el compositor con su voz es un verdadero reto. “ Una cosa era tocar piano con mis manos y dar el sonido con el con mis con mis dedos, pero otra cosa era con mi voz. Era comunicar todo lo que decía la letra del compositor, pero con mi voz, eso me encantó ”, indicó para ‘El Popular’.

Logró cantar con los Rollings Stone

La cantante peruana de ópera, Madeleine Gutiérrez logró cantar junto a la popular banda británica Rolling Stones durante la grabación de una de sus películas en el 2016. La hija de ‘Tongo’ logró ser convocada gracias a una de sus amigas, quien le mencionó que les falta una mezzosoprano. “ Ellos tenían una canción que los acompañaba con coro, entonces de cada país llamaban un coro distinto. Me convocaron por mi amiga, ella ya me conocía, le faltaban una voz grave de mujer ”, narró la artista nacional.

Madeleine revela que les advirtieron que no podían decir nada sobre su participación en la cinta por lo que no le contó a su padre para evitar que se lo diga a la prensa. Además, indicó que fue una gran sorpresa para sus compañeros verla en la gran pantalla. “ Cuando entré nos dijeron que no podíamos decir nada, entonces no le dije a mi papá porque él podía decírselo a la prensa, y pues se sorprendió. Mis compañeros que asistieron no sabían y me vieron en la pantalla grande, fue una experiencia muy interesante” , comentó la artista para ‘El Popular’.





