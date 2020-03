John Kelvin salió de Italia pese a cuarentena por el coronavirus y ahora está rumbo a Japón

John Kelvin logró salir de la cuarentena decretada en Italia por el coronavirus y ya se encuentra rumbo a Japón, país al que estaba desesperado por viajar pues debía cumplir con una serie de presentaciones que tenía programadas en la ciudad de Tokio.

Así lo dejó ver en cantante de cumbia a través de unas fotografías y videos que compartió en sus Stories de Instagram, en los que no pudo ocultar su emoción de por fin poder emprender su travesía al país asiático para culminar con sus compromisos laborales.

En una primera imagen, John Kelvin aparece haciendo la señal de la "V" de victoria con los dedos de sus manos y sobre ella colocó un texto en el que indica que está rumbo al aeropuerto de Florencia.

John Kelvin logró salir de la cuarentena en Italia por el coronavirus y ya está rumbo a Japón. (Foto: Instagram)

En un video que publicó luego se puede ver al exparticipante de “El artista del año” con lentes y tapando su boca con una mascarilla en el terminal aéreo de París, desde donde tomará el avión que lo llevará hasta Tokio (Japón).

John Kelvin logró salir de la cuarentena en Italia por el coronavirus y ya está rumbo a Japón. (Instagram)

Hace unos días, John Kelvin se mostró desesperado al contar que había buscado varias formas de salir de Italia para cumplir con los shows que tiene programados en España y no lo logró pues el Gobierno de se país estaba multando a las personas que intentaban escapar de la zona en cuarentena.

“Lo que me preocupa es que yo tenía pensado ir a España, pero en las fronteras no se puede ni salir porque hay una penalidad de 200 euros, y no solo eso puedes ir a la cárcel, puedes ir tres meses de cárcel”, contó en comunicación con el programa “América Hoy”.

VIDEO RECOMENDADO

John Kelvin desesperado por salir de Italia pese a cuarentena por coronavirus

John Kelvin narra situación que vive tras quedar varado en hotel de Italia por el COVID-19