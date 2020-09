El conductor de televisión, Andrés Hurtado, se encuentra hospitalizado en la clínica San Pablo, tras haber dado positivo al nuevo coronavirus. Así lo informó el programa ’Hoy es sábado con Andrés’.

Durante la emisión de su programa, el propio conductor confirmó mediante un emotivo comunicado que se contagió con el nuevo coronavirus (COVID-19).

“Tengo el derecho divino de Dios nuestro señor que saldré de esta clínica, porque Dios pondrá las manos de nuestros valerosos médicos de primera línea para yo salir de esta”, se lee en parte de su comunicado.

“No me importa que piense el país de mí, me importa lo que piensa Dios de mí. (...) No tiene razas esta enfermedad, no tiene estratos sociales... solo se salvarán aquellos que amamos de verdad a él y yo lo amo”, agregó el conductor peruano en su extenso mensaje.

Asimismo, Andrés Hurtado contó en su comunicado que ya lleva dos días internados en la clínica local y que por ahora no se encuentra en condiciones para grabar ningún video para dirigirse a sus televidentes.

Desde la llegada del coronavirus al Perú, los casos se han multiplicado cada día. Dentro de los miles de contagiados, algunos rostros conocidos del medio artístico dieron a conocer que fueron víctimas de la COVID-19.

Destacan nombres como Ana Carina Copello, Marisol, Magaly Medina, Pold Gastello, Katy Jara, Jimmy Santi, Nicole Pillman, María Victoria Santana ‘La Pánfila’, Mario Irivarren, Christian Domínguez, entre otros han confirmado que tuvieron coronavirus durante la pandemia.

