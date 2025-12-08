Cris MJ se acerca a Lima con su “Apocalipsis Tour” para presentarse el sábado 13 de diciembre en el Arena Monumental y a pedido del público apertura nueva zona.

El artista chileno abre una nueva zona denominada “Tribuna Fans” con lo cual amplía el aforo de su concierto.

El artista conocido por sus hits “Gata Only”, “Diablona”, “Daytona” y “Una Noche en Medellín” lanzó este año su nuevo álbum “Apocalipsis”, el cual une el reggaetón clásico con melodías futuristas, el ritmo con la melancolía, la calle con una estética inspirada en el arte antiguo y las mitologías del fin del mundo.

Los tickets para ver a Cris MJ están disponibles en la plataforma de Teleticket.