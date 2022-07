Tras permanecer alejado de los reflectores durante varios meses, Cristian Castro volvió a causar revuelo tras aparecer con un look extravagante en el reality argentino “Canta conmigo ahora”, programa conducido con Marcelo Tinelli donde se desempeña como jurado.

El cantante mexicano sorprendió a los televidentes no solo por lucir prendas brillantes metálicas, de la marca Dolce & Gabbana, sino también porque en los últimos días apareció con una melena colorida en tonos naranja, verde y morado.

El nuevo estilo del intérprete de “Lloviendo estrellas” acaparó todas las miradas y desató una ola de comentarios en las redes sociales donde muchos lo compararon con su padre, Manuel “El Loco” Valdés.

“Cristian Valdés, él y su papá, dos gotas de agua”, “Idéntico a su papá”, “Igualito al Loco, y no sólo en la cara, ahora también quiere imponer la moda”, “Se ve que el estilo y las ridiculeces vienen de familia”, “De tal Loco, tal loquito”, “Esos trajes setenteros ya los usaba su papá”, “Cada día va que vuela para ser el nuevo Loco de la familia”, fueron algunos de los comentarios de los internautas.

¡Algunos fans aseguran que Cristian Castro cada vez se parece más a su papá, “El Loco” Valdés! 😱🕺🏻



¿Qué opinas? 📲 #YoSiempreQuieroBailar pic.twitter.com/ZpWuuYBZaH — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) July 27, 2022

Cristian Castro tomó con buen humor el haberse convertido en protagonista de innumerables memes, y explicó la razón por la que aceptó utilizar estos coloridos y brillantes atuendos.

“Estoy tratando de divertirme un poco, emocionado, como jurado hay que diferenciarse de todos, es como un circo de todos ahí, hice algunos looks estrafalarios. (…) Me disfrazaron de troll, no sé, la cosa es que me estoy yendo a los extremos para tener algo distinto, que cada emisión de cada programa sea algo distinto y divertirme también, un momento mío que hace mucho no tengo en televisión”, explicó en sus redes sociales.

VIDEO RECOMENDADO:

“Matilda, el musical”: conoce aquí a los actores que forman parte de la nueva versión

Una nueva versión de la recordada película "Matilda" se estrenará en Netflix a fines de este año. ¿Quiénes son los actores que encarnarán a sus icónicos personajes en este filme? Te lo contamos en este video.