Cantante Cristian Castro se encuentra en medio de la polémica tras afirmar que “es normal” que hayan jaloneos y groserías entre peleas de parejas o parientes. Fue al comentar las afirmaciones de hace unas semanas de la conductora de televisión Yolanda Andrade, quien dijo que en la familia de Los Castro hubo agresiones físicas, sobre todo entre Verónica Castro y su hijo.

Al inicio, el mexicano negó el hecho, pero al final admitió que sí hubo “jaloneos” entre ellos. El intérprete de “Azul” señaló al programa “Despierta América” que sí ha vivido momentos de violencia con su madre. “He tenido mil peleas con mi mamá y con todos los integrantes de mi familia. Esa ‘peleita de jaloncillos’ fue hace 15 años”, señaló. “Siempre es viral que yo me jaloné con mi ex esposa o me jaloné con mi mamá, pues jalones siempre va a haber. A veces también hay groserías entre parejas y a los parientes; puedes decirlas y pues, luego pides perdón”, sentenció.

Sin embargo, las polémicas declaraciones no quedaron ahí, sino que el artista admitió que durante la cuarentena ha estado pensando sobre cómo mejorar las relaciones entre hombres y mujeres. “A las mujeres les falta decir ‘pues vamos a comprender a los hombres, vamos a darle una comprensión... ¿Por qué son de pronto mala gente, medio crueles, fríos?”, señaló.

Castro también afirmó en otra entrevista a Azteca TV que cuando era pequeño le tenía miedo a su papá Manuel “El Loco” Valdés. “Siempre tuve miedo, sinceramente, mucho miedo. Esa es la palabra. Veía un contraste tremendo en su personalidad. Es un huracán de cosas geniales que no entendía yo”, señaló. Además, aseguró que durante su infancia sufrió mucho bullying por ser hijo de dos personajes del espectáculo mexicano.

