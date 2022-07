“Los participantes de La Voz Perú, en todos sus formatos, es gente que tiene las mismas ganas que yo de salir adelante, de buscar una oportunidad como la que yo de tener una vitrina, entonces hacia ellos va el tema del impulso de seguir adelante. Siempre hay que motivarlos que en la carrera hay que seguir insistiendo, se puede conseguir todo, pero hay que estudiar y prepararse”, agrega Rivero.

En el oficio de conductor siempre habrá referentes, ¿cuáles fueron los tuyos?

Los referentes los ves, los recuerdas y recurres a ellos. Yo tuve la posibilidad de muy joven de ser amigo del sobrino nieto de Augusto Ferrando y por esa cercanía compartí mesas de almuerzo con él y hasta fui varias veces a Trampolín a la Fama; creo que de ahí despertó un poco el bichito de conducir sin querer queriendo.

Tengo referentes de gente de afuera también, entonces creo que en base a ellos, que no todos son perfectos, vas sacando lo que te gusta, lo que te sirve y vas formando tu propio estilo.

¿Cómo haces para ser objetivo y no demostrar preferencias por un participante en el programa?

Con ese tema, la verdad soy bien transparente, trato de ir un poco con el gusto del público. Generalmente trato de opinar cuando un participante estuvo mejor que otro, eso lo puedo decir, no todos los días uno se levanta con el pie derecho y hay cosas que siempre se pueden corregir. Al final de cuentas, en todos los programas que he participado nadie es sin el apoyo público. Entonces, yo trato de ser lo más objetivo posible, pero hay cosas que son evidentes.

¿Qué es lo que no se puede disimular ni aparentar?

Hay competencias donde uno de los participantes es superior al otro porque fue su mejor noche, porque realmente tiene más técnica, en fin, y eso es evidente, no hay que decirlo, eso se ve y no necesita que se tome partido por fulano o mengano. Al final yo no influyo, y cuando tengo una opinión muy personal siempre me limpio las manos pero la digo. Los que finalmente deciden son los jurados y luego el público, es el que siempre toma las mejores decisiones.

Tú has visto pasar por La Voz a casi todos los jóvenes talentos, ¿cuál crees que son los elementos para que puedan destacar al salir del programa?

Principalmente la perseverancia, el no rendirte, algunos se han quedado en el camino por diversas razones, porque desarrollaron una familia o asumieron otros compromisos, pero hay quienes se la bancaron y siguieron tocando puertas porque era su sueño y lo consiguieron. Yo creo que la perseverancia y tu plan de vida es lo que va a determinar que quieres finalmente alcanzar.

Además, no necesariamente los que ganan los concursos hacen una carrera exitosa...

Es cierto, no siempre el que llega primero es el que verdaderamente gana, no siempre el que levanta la copa es el que consigue una carrera exitosa; a veces la obtiene quien que quedó quinto o él que se quedó a mitad de la temporada. En esta industria todo es relativo, si bien en La Voz hay una competencia y un objetivo y habrá un ganador, siempre le digo a los chicos del programa que lo importante al margen de los resultados es seguir chambeando. No habrá otra fórmula.

Cristian Rivero Schoster

Conductor de TV. Su carrera como conductor de televisión y actor lo ha llevado a participar de series, telenovelas, programas concurso y musicales, que lo han convertido en uno de los más destacados del medio.