Jackie Chan es uno de los actores más populares de las películas de acción. Su nombre es conocido en casi todo el mundo, destacando por su talento para las artes marciales. A sus 68 años, este hongkonés ha grabado más de un centenar de películas y ha conquistado a varios continentes con su talento y carisma.

Ha recibido estrellas en la Avenida de las Estrellas de Hong Kong y en el Paseo de la Fama en Hollywood. Ha sido referenciado en varias canciones populares, videojuegos e historietas. En el año 2016, Jackie Chan recibió un Óscar Honorífico, debido a su trayectoria profesional.

Jackie Chan es muy respetado en China y Estados Unidos como actor y hombre de negocios y se ha convertido en un ícono del género de acción. Si bien siempre se ha destacado por su profesionalismo, en una ocasión perdió el control y casi acuchilló al director de una de las películas en las que estaba trabajando. ¿Qué pasó? Aquí te lo contamos.

Jackie Chan nació el 7 de abril de 1954 en Hong Kong como Chan Kong-sang (Foto: Jackie Chan/ Instagram)

CUANDO JACKIE CHAN PERDIÓ EL CONTROL Y CASI ACUCHILLA AL DIRECTOR DE UNA DE SUS PELÍCULAS

En una entrevista para el programa chino Shidian Talk, que se emite a través de Asia One, Jackie Chan contó que una vez casi acuchilló al director de una de las películas en las que estaba actuando.

En aquella ocasión, Jackie Chan recordó que el director hizo comentarios despectivos sobre sus padres. Esto hizo que el famoso intérprete se molestara y perdió el control en el instante.

“Tomé un cuchillo y quise ir y cortar al director. Dije que me puede regañar todo lo que quiera, pero no insultes a mi madre”, reveló Chan al programa Shidian Talk, según señaló Screenrant.

Jackie Chan comenzó su carrera apareciendo en pequeños papeles a la edad de cinco años como actor infantil (Foto: Jackie Chan/ Instagram)

Afortunadamente, Sammo Hung intervino para poner paños fríos a la tensa situación. El actor y director chino detuvo a Jackie Chan antes de que cometiera una locura.

“Sammo me agarró y me dijo: ‘¿Estás loco?’”, reveló el actor de exitosas películas como “Drunken Master”, “Rumble in the Bronx” y “Twin Dragons”.

La popularidad de Jackie Chan está ligada a su práctica de hacer sus propias acrobacias y su profesionalismo en los sets de grabación. Sin embargo, la estrella de “The Karate Kid” tiene anécdotas como estas al igual de otras estrellas de Hollywood.