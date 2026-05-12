Christian Cueva estuvo en el programa ‘Amor y Fuego’ y durante la conversación, el futbolista fue consultado obre qué acciones puede tomar para transmitirle tranquilidad a Pamela Franco y garantizarle que le será fiel.

“ Estoy muy seguro de mis sentimientos, que no quede duda; pero si quiero hacer las cosas correctamente, dándome mi lugar y también darle el lugar que merece Pamela Franco ”, expresó el jugador.

Cueva señaló que viene resolviendo el proceso de divorcio con Pamela López, así como los temas vinculados a la pensión de alimentos de sus hijos.

“ Como hombre me equivoqué, asumo mis errores. Esto sucedió durante los años que tuve de relación, tomé malas decisiones, yo nunca expuse mi vida, todo fue ‘dijeron, me dijeron’ ”, añadió.

Durante la entrevista, Cueva aseguró además que ya habría saldado la deuda pendiente con la madre de Pamela López. “En efectivo se lo di”, sostuvo.

“Se le pagó Rodrigo, de la manera como me entregó el dinero, en efectivo se lo dí. Yo cumplí”, refirió.