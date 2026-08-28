Cultura Profética celebra tres décadas de música con una gira que combina las canciones de su nuevo álbum ‘En Bucle’ con los grandes éxitos que han marcado su trayectoria.

La banda puertorriqueña inició en Madrid su nueva gira internacional, un recorrido que celebra tres décadas de música, reggae y canciones que se han convertido en parte del soundtrack de varias generaciones.

El comienzo de esta gira marca una etapa especial para la banda, que llega a sus tres décadas de trayectoria manteniendo intacta esa conexión con su público que la ha acompañado desde sus inicios. El repertorio presentado en sus primeros conciertos combina parte de las canciones de su más reciente álbum, ‘En Bucle’, que en palabras de ellos es “su mejor disco hasta ahora” y algunos de los éxitos que se han convertido en imprescindibles para sus seguidores.

Temas como “En Bucle”, “Camance”, “Malherido”, “Bendito Vicio”, “Flaca” y más, forman parte de esta nueva etapa musical, en la que Cultura Profética continúa explorando sonidos y emociones sin perder la esencia que los ha convertido en uno de los referentes del reggae latinoamericano.

A estas nuevas canciones se suman los clásicos que el público espera cantar a todo pulmón en cada presentación como “Ilegal”, “La Complicidad”, creando un espectáculo que recorre diferentes momentos de la historia de la agrupación y que celebra junto a sus seguidores los 30 años de música.

Luego de iniciar esta celebración en Madrid, Cultura Profética continuará su recorrido internacional y llegará a Lima el próximo 08 de octubre , donde se presentará en Costa 21.

Las entradas ya están a la venta a través de Teleticket.