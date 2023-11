Rodrigo González arremetió contra Kiara Fuentes, cuñada de Paolo Hurtado, quien utilizó sus redes sociales para filtrar conversaciones íntimas entre Jossmery Toledo y el futbolista.

En ese sentido, el conductor de “Amor y Fuego” aseguró que la hermana de Rosa Fuentes perdió su credibilidad al atacar a la modelo en pleno centro comercial, habiendo afirmado que fue la expolicía quien los perseguía.

“Esta señora ya no sabe qué hacer, entonces empieza a disparar chats privados, donde una persona le pide a otra tener intimidad y otra no quiere, pero eso ya no quita que tu cuñado (Paolo Hurtado) sí quiso en su momento”, comenzó diciendo.

Asimismo, González también aprovechó la criticar a Paolo Hurtado por darle acceso a su cuñada a dichas conversaciones.

“Qué bajeza es que tú pienses que con eso vas a ganar algo de terreno y qué tal marica el que te los da (los chats)”, sentenció.

