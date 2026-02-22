La legendaria agrupación neoyorquina Proyecto Uno presenta “Cupido”, su nuevo sencillo y segundo lanzamiento oficial del álbum Back in da House. Tras el éxito de “Regresa al Nido”, la banda reafirma su regreso con una propuesta fresca, bailable y cargada de energía tropical.

“Cupido” es una versión en merengue del tema original del cantautor colombiano Jerau, quien celebra 20 años de carrera musical. La canción narra la historia de dos amigos que se enamoran, ahora con una poderosa base rítmica que fusiona el sabor dominicano y colombiano.

“Desde la primera vez que escuché la canción me la imaginé con una tambora a ritmo de merengue. Cuando escuché el producto final me encantó, ya que le agregamos ese toque tropical muy de nosotros”, comentó Nelson Zapata, fundador y líder de la agrupación.

El sencillo ya está disponible en plataformas digitales y cuenta con videoclip oficial en YouTube.

Un regreso con sabor noventero

Con más de 35 años de trayectoria, Proyecto Uno es considerado pionero del merengue urbano. Desde su nacimiento en las calles de Nueva York, la banda marcó una era con himnos como “El Tiburón”, “25 Horas”, “Está Pegao” y “Another Night”.

Su estilo innovador sentó las bases de la evolución de los géneros urbanos latinos que hoy dominan la industria musical global.

Actualmente, la alineación incluye a Nelson Zapata, Paolo y Kid G. La agrupación suma casi 3 millones de oyentes mensuales en Spotify y múltiples reconocimientos internacionales, entre ellos Premios Billboard, Premios Lo Nuestro y discos de Oro y Platino en América Latina y España.

Gira internacional 2026

Como parte de su agenda internacional, Proyecto Uno participará este 2026 en el festival Love the 90’s, que se realizará en ciudades como Ciudad de México, Guadalajara, Buenos Aires, Santiago de Chile y Madrid.

La agrupación reafirma así su vigencia y conexión con distintas generaciones que continúan coreando sus clásicos.

Discografía destacada

1991 – Todo El Mundo

1993 – In Da House

1996 – New Era

1999 – 4

2002 – Pura Gozadera

2007 – Evolution

2013 – Original

2018 – Orgánico

2022 – Aniversario

Datos clave