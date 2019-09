'Cuto' Guadalupe sobre denuncia de su expareja: "Mi imagen nadie la va a dañar" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Tras la denuncia por agresión física que le interpuso su expareja Giselle Zapata, Luis 'Cuto' Guadalupe restó importancia a las declaraciones de su expareja y aseguró que nadie puede manchar su imagen.

"Me importa un comino su trabajo de ustedes, yo sé lo que soy como persona. No tengo que ventilar quién soy yo, soy una persona pública, todo el mundo me conoce. Mi imagen nadie la va a dañar, eso me lo gané yo con el sudor de mi frente", manifestó el exfutbolista al ser consultado sobre el tema.

En comunicación telefónica con el programa de Magaly Medina, Luis Guadalupe sostuvo que no era culpa de él que la madre de sus hijos esté pasando por un mal momento económicamente.

"Qué pena que ella sea infeliz, yo no tengo la culpa. La respeto solamente porque es la madre de mis hijos, nada más, es lo único", sostuvo Guadalupe.