La actriz mexicana Cynthia Klitbo, que protagoniza la teleserie ‘Junta de vecinos’ que se estrenará este lunes 13 por América TV, reveló los detalles sobre cómo inició su romance con el actor Juan Vidal, quien también participa en la teleserie.

Y es que al parecer los chilcanos que bebieron juntos habría encendido la chispa que los actores tenían guardada desde hace años debido a que la pareja tuvo un romance hace más de 20 años, tal como lo contó la actriz.

Y es que Cynthia Klitbo, concedió una entrevista al programa sabatino, ‘Estás en todas’, el conductor Choca Mandros llevó a la pareja a un ‘Choca Huarique’ para comer y conversar. El periodista aprovechó para preguntar sobre cómo empezó la relación.

“Nadie me lo presentó (en el Perú), ya lo conocía desde hace varios años, nos llevábamos espectacular. El caso, es que siempre ha sido o él o yo emparejados... A los 21 años (tuvieron un romance). Hemos retomado la historia. Los dos dimos el primer paso, lo que pasa es que Juan me tiraba la onda y yo decía: ‘Me está tirando los calzones’”, contó Klitbo emocionada.

“Un día, estábamos hablando de amigos y me dijo: ‘Si voy a Perú me tienes que presentar a amigas porque hace muchos que estoy solo’. Entonces, yo le dije también hace mucho que estoy sola, entonces mejor (primero) yo (risas), lo dije porque éramos amigos... El mundo es de los audaces, pero es que yo estaba achilcanada (tomó chilcano) y cuando desperté en la mañana me dije: ¿Qué le dije a mi amigo?”, añadió la actriz, quien detalló que esa conversación se dio a través de una videollamada.

Pero todo no quedó allí. Según lo revelado por el actor Juan Vidal su romance se consumó cuando llegó a Perú y ella lo invitó a su casa.

“Estábamos en casa de Cinthya aquí en Perú, nos dimos unos chilcanos, ¡Viva Perú! Dije tengo ganas de ir al baño y me di con la sorpresa (de que ella apareció allí)”, contó Vidal a lo que Cynthia aclaró: “Me estabas echando los calzones en la cara, hasta que le dije: ¿me estás echando el calzón?, y dijo: ‘hasta que te disté cuenta’ y el baño fue un paraíso”, dijo entre risas.

