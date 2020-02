Desde Miami, Yahaira Plasencia, mediante llamada telefónica, contó en ‘A Boca de Todos’ su experiencia al conocer a la estrella mundial Daddy Yankee en ‘Premios Lo nuestro 2020’ que se desarrolló en el American Airlines de Miami, Estados Unidos.

Según la “amiga” de Jefferson Farfán, el autor de los más recordados temas de reguetón le dio consejos para su carrera profesional y que la halagó diciéndole que era la más “dura” del Perú.

“Daddy es lindo, es bajito, ahorita está un poquito más rellenito, pero es sencillo, humilde y buena onda. Me aconsejó mucho y quiere a Sergio (George) y me dijo ‘tú eres la dura del Perú’, yo dije que no tanto”, dijo la cantante salsera.

Yahaira Plasencia reveló qué le dijo Daddy Yankee

Eso no es todo. Yahaira Plasencia sorprendió al confesar que la persona que le invitó a los ‘Premios Lo nuestro 2020’ fue el mismo presidente de la División de música y entretenimiento de la cadena Univisión, Ignacio Meyer.

“Es verdad, tuve la invitación del presidente, he estado adelantito viendo toda la presentación, se han portado muy bien conmigo”, expresó la salsera.

