Patricio Quiñones, más conocido como ‘Pato’, continúa dando qué hablar tras su destacada participación en los conciertos de Daddy Yankee, esto al ser parte del elenco de baile que acompaña al rey del reggaetón en su gira de despedida ‘La Última Vuelta World Tour”

El bailarín peruano mostró nuevamente su emoción luego que ‘El Cangry’ destacara su talento sobre el escenario en uno de sus conciertos en el Estadio Nacional en Lima. En declaraciones para “Amor y Fuego”, el ‘Pato’ aseguró que este reconocimiento lo tomó por sorpresa.

“(Me quedé) sorprendido, no me lo esperaba. Si ven el video yo ya me estaba yendo, la salida está marcada y él hizo eso… lo más sorprendente es que él no tiene por qué hacerlo”, señaló el artista nacional.

El ‘Pato’ Quiñones confesó además que no pudo evitar quebrarse con las palabras de Daddy Yankee por ponerlo como ejemplo de superación.

“Ustedes saben que soy un llorón, entonces claramente las lágrimas en los ojos de ver lo que yo soñaba, lo que yo pensaba, y lo que costó, eso valió la pena al final”, enfatizó.

¿Qué dijo Daddy Yankee?

Durante su concierto en Lima, el intérprete de “La gasolina” se tomó unos minutos para destacar el talento del bailarín peruano cuando contaba su historia de éxito.

“El Callao en la casa siempre. Los que venimos de abajo, allá hay un ejemplo (señala a Patricio) de que si se lucha se puede llegar a donde tú quieras. De aquí de Perú. Para que vean que mis palabras son reales. Si usted está estudiando, es deportista, atleta, músico o lo que a usted se dedique, si usted está de cero con disciplina y esfuerzo, usted va a lograrlo”, expresó el cantante puertorriqueño.

