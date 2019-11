Dailyn Curbelo sobre defensa de Lucía de la Cruz a Yahaira: "No puedo hablar mal de ella, jamás en la vida"

Síguenos en Facebook

La salsera cubana Dailyn Curbelo respondió luego de que Lucía de la Cruz dijo que algunas salseras extranjeras envidiaban a Yahaira Plasencia, pues la India y Dailyn Curbelo señalaron que la amiga de Jefferson Farfán no tenía talento para el canto.

"Yo no puedo hablar mal de Lucía de la Cruz porque me encanta. Soy su fan número uno. No puedo hablar mal de ella, jamás en la vida...No lo sé. Yo respeto su opinión, respeto la opinión de todo el mundo como yo tengo la mía. Así es la vida, no todos opinamos igual", dijo la ex pareja de Mauricio Diez Canseco.

Recodemos que la reciente presentación de Yahaira Plasencia en el programa "El dúo perfecto" no pasó desapercibida y ha dado mucho de qué hablar.

Mayra Goñi, Vernis Hernández y Daylin Curbelo, cuestionaron la puesta en escena y el comportamiento que tuvo la salsera en la gala del programa de América Televisión.

Ante ello, la criolla Lucía de la Cruz salió en defensa de Yahaira y calificó de envidiosas a las cubanas y la también actriz.

“Las tres son unas envidiosas. Antes de hablar de una cantante o artista tienen que fijarse si ellas desafinan o no”, sostuvo la criolla al diario Trome.

“Ya déjenla tranquila. Si Daylin dice que no puede pagar el arreglista que tiene Yahaira, qué pena. Si ella hubiera seguido con el señor Mauricio (Diez Canseco) quizá le habría pagado un empresario de talla”, agregó.