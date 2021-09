La expareja del cumbiambero John Kelvin, Dalia Durán, reveló que no descarta darse una nueva oportunidad en el amor, tras la mala experiencia que tuvo con el padre de sus hijos.

Como se sabe, Dalia Durán fue agredida por el cantante John Kelvin. Además, tras conocer la denuncia, Andrés Hurtado contrató a la cubana como coanimadora del programa “Porque Hoy es Sábados con Andrés”.

En una entrevista al Diario El Popular, Dalia Durán confesó que en estos momentos su prioridad son sus pequeños, pero que no le cierra las puertas al amor y desea volver a enamorarse.

“No descarto volver a enamorarme y tener un buen hombre en mi vida. Eso sí siempre pensando primero en mis hijos. Cuando una es madre tiene que ser demasiado cuidadosa con esos temas”, señaló.

“Mis hijos serán por la eternidad, las únicas personas especiales en mi vida, por ellos todo. Mejor estoy sola ahora”, indicó Dalia Durán.

No obstante, la modelo evitó referirse al proceso judicial contra el cantante de cumbia, John Kelvin. “Ya se realizaron todas las diligencias correspondientes. No sé nada del señor, tampoco me importa”, agregó.

Dalia Durán y John Kelvin se casaron en el 2008. Desde hace varios años ambos han anunciado su separación. (Foto: Instagram @dalia.duran:oficial / @johnkelvinoficial)

Precisamente, Dalia Duran compartió un video modelando con el siguiente mensaje: “Actúa con el corazón…el universo se encargará del resto. #working #actitud #pasion #empatia”.

