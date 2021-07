A través de su programa en ATV, Magaly Medina compartió parte del testimonio de John Kelvin tras la presunta agresión contra su aún esposa Dalia Durán. La conductora de TV se sorprendió con las declaraciones del cantante de cumbia y las tildó de “locas”.

“Y él dice, por ejemplo acá, cosas bien locas que nadie le refuta. “Estuve en el domicilio dos días antes, en el domicilio de su esposa, me quedé a dormir con mis hijos”, y eso es cierto, Dalia lo ha dicho, Dalia ha dicho que él le pidió encarecidamente ir a jugar con los bebés, quedarse ahí, se quedó a dormir en el otro cuarto”, contó Magaly Medina mientras leía el documento con el testimonio del cantante.

Luego continuó con: “yo intenté abrir la puerta con mi llave, pero no logré porque mi esposa había puesto la llave detrás de la chapa (...) Dice acá que ella se comienza a pegar y me dice te voy a hundir, te voy a hundir tu carrera. Y como vi que ella se estaba haciendo daño, la abracé fuertemente”.

POMADA PARA LOS GOLPES

En su testimonio, John Kelvin afirma a las autoridades que salió a la farmacia alrededor de las siete de la mañana a comprar una pomada para los golpes de su esposa.

“Siendo las 7:30, mis hijos se levantan, ingresan a la habitación y es ahí que decidimos que la empleada se lleve a los bebés. La empleada se va con mis hijos y es ahí que yo salgo a la farmacia a para comprar Hirudoid para mi esposa, un energizante, pan, huevos y pastillas”.





DALIA DURÁN DENUNCIA QUE RECIBE LLAMADAS DEL PENAL

Dalia Durán se presentó en el set de “Mujeres al mando” y denunció que viene recibiendo llamadas y mensajes amenazantes desde el penal, luego de la denuncia que interpuso contra John Kelvin por violencia física y sexual.

Asimismo reveló que en una de las personas que se comunicó con ella se hizo pasar por un policía. “Primero se hizo pasar por policía de investigación, logré tomar captura. Me dijo que necesitaba comunicarme con John, me hablaban del arma blanca, trataban de confundirme, entonces yo le pregunto cómo te llamas para cuando vaya a la comisaria saber con quién me estoy comunicando, pero borró los mensaje y me escribió: ‘morirás’”, narró.

