La conductora de televisión Magaly Medina leyó, en la noche de este miércoles 7 de julio, lo que declaró el cantante de cumbia John Kelvin ante las autoridades para intentar defenderse de la denuncia que interpuso su aún esposa, Dalia Durán, por los presuntos delitos de violencia física, sexual y psicológica.

“Salí con ellos, los bebés, con el consentimiento de mi esposa, después me fui a una reunión el día domingo, luego del cumpleaños retorné al domicilio de mi esposa a las 4 horas de la madrugada y en la noche se suponía que mi esposa me entregaría todas mis pertenencias”, dijo el acusado.

“Yo intenté abrir la puerta con mi llave, pero no logré porque ella había puesto la llave detrás de la chapa”, agregó.

Según el abogado de Dalia Durán y la conductora de ‘Magaly TV: La Firme’ dijeron que dicho acto enfureció al cantante de cumbia.

“Ella me abre la puerta, ingreso a la cocina a prepararme un té, en el momento en que salgo empezó a insultarme, no le hacía caso, ella cogió cuchillo, me amedrenta, me sigue agrediendo verbalmente. Al ver que yo le ignoraba, ella quería asustarme, estaba con cólera, seguía a mi costado con el cuchillo en la mano y me dice ‘qué haces acá, retírate’, le dije que se calme. Le quito el cuchillo, lo dejo en su lugar, ella se va a su habitación y yo voy detrás de ella”, fueron las palabras de John Kelvin.

“Al momento que estábamos en la habitación, se me lanza para arañarme, yo lo esquivo, se me viene encima, me jala de los cabellos, es ahí que la comienzo a abrazar fuertemente y ella hacía fuerza para que la suelte y me daba de manotazos en el pecho y mi cara. Le pedí que se calmara porque los bebés estaban durmiendo. Que ella comienza a pegarme cuando la empujo hacia la cama, pero ella seguía alterada y me dice: voy a matar tu carrera, te voy a hundir. Y ella se comienza a pegar”, agregó.

PIDEN PRISIÓN PREVENTIVA PARA JOHN KELVIN

Como se recuerda, el Ministerio Público pidió nueve meses de prisión preventiva contra John Kelvin por el presunto delito de violación sexual y violencia física y psicológica en agravio de su aún esposa.

El tercer despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Lima también formalizó la investigación preparatoria contra el acusado por la presunta comisión de los delitos contra la libertad sexual- violación sexual y contra la vida, el cuerpo y la salud en agravio de la cantante.

