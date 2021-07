La exministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del Perú Ana Jara cuestionó, mediante una publicación realizada en su cuenta oficial de Twitter, a la conductora de televisión Tula Rodríguez por su comentario sobre el caso de Dalia Durán, quien denunció a su aún esposo, John Kelvin, por violencia física, sexual y psicológica.

“Estimada Tula Rodríguez, pareciera tienes internalizado que la mujer es la culpable de las agresiones hacia ella”, escribió al extitular del MIMP en la mencionada red social.

“De ahí que normalices los casos de Violencia Contra la Mujer. ¡Nunca, jamás, la niña o la mujer serán culpables que las violenten psíquica, física, verbal o económicamente!”, agregó.

Otra exministra, de dicha cartera que comentó sobre los comentarios de Tula Rodríguez, es Gloria Montenegro, quien afirmó en Correo que la conductora de ‘En Boca de Todos’ debe grabarse que la víctima jamás tiene la culpa.

“Tienen que grabarse en el consciente y en el subconsciente que la víctima jamás tiene la culpa, los procesos de violencia son ascendentes y se tienen que cortar cuando antes. Entonces, cuando esta dependencia emocional existe, ella no puede juzgar porque no conoce el caso, no ha vivido con ellos. Y es que debemos tener mayor empatía y sensibilidad para juzgar los casos de violencia contra la mujer”, dijo en diálogo con este diario.

¿Qué dijo Tula Rodríguez?

“En este momento todas decimos ‘pobrecita’, decimos que él es un abusivo, que ella es una víctima, pero seamos honestos, esta es una relación que viene mal durante muchos años. Con el primer hijo uno puede saber más o menos cómo es el hombre, con tu segundo hijo, pero darle tres y cuatro hijos”, expresó Tula Rodríguez en ‘En Boca de Todos’.

Asimismo, la conductora de televisión indicó que Dalia Durán y John Kelvin eran responsables. “Yo no digo que ella se lo ha buscado, siento que en esta situación son culpables los dos”, continuó.

“Yo tengo una hija mujer, pero no puedo ser ciega. No justifico en lo absoluto el maltrato o la violencia de ninguna de las partes, pero llegar a esta situación es años de años. ¿Es tan difícil cerrar tu vida y hacer tu vida sola?”, finalizó.

