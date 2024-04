Rafael Fernández, exesposo de Karla Tarazona, decidió opinar sobre las imágenes que difundió el programa de Magaly Medina, donde se evidencia la cercanía entre la conductora de TV y Christian Domínguez, en un partido de fútbol del hijo de ambas figuras televisivas.

Como se recuerda, Fernández dejó entrever que Tarazona le fue infiel con el cumbiambero y ese fue el motivo de su divorcio.

“Hay personas que, a pesar de todo, pueden llegar a perdonar, y creo que Karla sufrió mucho en su momento con todo ese tema. Pero una situación así, yo ya sabía qué podría pasar, estuvieran juntos o no ”, sostuvo el popular ‘Huevero’.

“ Yo nunca supe si ahí existía algo o no, y ese fue uno de los motivos por los cuales decidí divorciarme. Ahí existía algo, ¿no? Y ese fue uno de los motivos por los cuales me divorcié ”, añadió.

Sin embargo, Karla Tarazona se pronunció tras las declaraciones de su exesposo en Radio Panamericana y lo retó a mostrar pruebas de una supuesta infidelidad.

“ A mí nadie, en mis 20 años de trabajo televisivo, en mi vida personal, me va a decir que yo le he sido infiel o que le falté el respeto, jamás. Jamás. Y lo reto a que saque alguna prueba de lo contrario ”, expresó la conductora.

“ Yo jamás he sido infiel, jamás he volteado a ver otra persona. Siempre he respetado mi hogar en todas mis relaciones. Yo lo que tenga que responder se lo responderé donde tenga que hacerlo ”, manifestó evidentenmente incómoda.