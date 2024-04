Este jueves, Yahaira Plasencia estará en la alfombra roja de los ‘Latin American Music Awards 2024′ donde estará rodeada de artistas como Feid, Rauw Alejandro, Peso Pluma y Becky G.

La cantante asistirá a la premiación junto a su amigo Sergio George y antes, pudo conocer a artistas como Thalia y Marc Anthony.

En su cuenta oficial de Instagram, la expareja de Jefferson Farfán mostró su emoción por el evento musical.

“Bueno, quería decirles que mañana es el gran día, quiero ver varios shows, quiero ver el show de Anitta, que la amo, quiero ver el show de Peso Pluma, el de Marc, quiero ver el segmento de Sergio también”, expresó.

Además, Yahaira envió un breve mensaje a sus críticos y restó importancia a los comentarios negativos.

“ No sé que bochinche hay en Perú que me está escribiendo todo el mundo, igual no me importar, total están hablando que eso es lo que importa (…) Sigan hablando ”, concluyó entre risas.

Magaly sobre Yahaira en los Latin American Music Awards: El evento es pet friendly

En la última edición de su programa, Magaly Medina criticó la participación de Yahaira Plasencia y Sergio George en la alfombra roja de los Latin American Music Awards, tildando a la salsera como la “mascota” del productor.

“Sergio George la invitó al evento, hacen un vivo, se presentan ante cámaras y el Sergio George se muestra como un tío, como un viejo verde mañosón, la toquetea, le dice cosas realmente degradantes para cualquier artista, para cualquier mujer”, expresó Magaly Medina.

Luego continuó con: “Él la invitó a ir con él a este evento, cuando vas de embajadora te la aguantas toda y es lo que creo que es lo que ella ha hecho en vez de meterle un cachetadón a Sergio George por irrespetuoso”.

“Él la va llevando como mascota, la jalas a todos lados, la paseas por todos lados porque supongo que el evento es pet friendly jajaja es bromita. Claro, me parece que cuando un hombre te lleva como cola para todos lados es como mascotita, esa es la expresión, con esto no estoy siendo insultante, no es literal, tampoco es literal, hay que aprender a distinguir el sarcasmo”, concluyó Magaly entre risas.