El psicólogo Tomás Angulo afirmó, en el programa ‘Magaly TV: La Firme’, que Dalia Durán llevará la comida en la cárcel, si es que el Poder Judicial acepta el pedido de prisión preventiva por nueve meses que planteó el Ministerio Público, a su aún esposo, John Kelvin, quien fue denunciado por violencia física, sexual y psicológica.

“Ella va a ir a visitarlo en la cárcel, llevándole la comida. Yo lo aseguro”, dijo el especialista en conversación con la conductora de televisión Magaly Medina.

Según Angulo, vio que la víctima expresaba un rostro de preocupación cuando el cantante de cumbia era trasladado por personal de la Policía Nacional del Perú (PNP) para que cumpla las diligencias de ley.

“Ayer capté algo, cuando lo estaban llevando a prisión, ella hizo una carita de preocupación. Ella debe tener un doble conflicto, que tienen las mujeres sometidas es ‘qué he hecho’ y por otro lado ‘está bien que lo haya hecho’”, manifestó.

Tomás Angulo también estuvo de acuerdo con la popular ‘Urraca’ en que Dalia Durán necesita ayuda psicológica para superar el maltrato del que fue víctima por parte de su John Kelvin.

“El amor hacia ella misma es un proceso, hay que trabajar la culpa, pena y el amor propio. Asi nosotros le digamos ‘quiérete, ámate, respétate’, entra por una oreja y sale por la otra”, sostuvo.

“Ella necesita ayuda porque hace match con él, es una especie de codependencia al dolor, hay una familiaridad con el sufrimiento. En la intimidad ellos lloran juntos, ella llora y le dice ‘no me trates así, no me pegues’. Él le dice ‘pero tú te lo buscas, me sacas de quicio’”, agregó.

