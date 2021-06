El psicólogo Tomás Angulo visitó el set de “Magaly TV: La Firme” para dar su opinión sobre las parejas de algunos futbolistas, quienes se han mostrado como las ‘incondicionales’ pese a las traiciones que han sufrido. En esta ocasión, hablaron de Pamela López y del seleccionado Christian Cueva.

“La mayoría sabe que ellas toman distancia un momento, pero luego se olvidan de los ‘adornos’ que tienen en la cabeza y van por la vida de lo más feliz”, señaló Medina a Angulo pidiéndole ayuda para entender el razonamiento de López y otras mujeres.

“Estas mujeres no van a cambiar, te lo repito no van a cambiar”, sentenció el psicólogo. “Las mujeres son muy buenas para aconsejar, pero al momento de decir basta ya, se quedan con el equivocado”, agregó sobre la elección de la pareja.

Sobre Pamela López y Blanca Rodríguez, pareja de Juan Manuel Vargas, afirmó que ellas “están bañadas en aceite”, por lo que no le importan las opiniones.

“El marido es un trofeo, es un tesoro, se sacaron la lotería, no van a dejar ese premio. No tanto por amor, sino porque ellas vienen de hogares donde pasaron hambre y en esta nueva posición, ¿para qué volver a ser pobre?”, reveló.

MIRA | Magaly Medina logró conseguir una computadora para que Vasco Madueño siga sus estudios de música

“Hay esta idea de ‘Él no me va dar lo mismo, le dará a sus hijos, pero conmigo será diferente’. Ellas dicen ‘Tú sabes todo lo que yo he sufrido para que él me escoja’”, agregó.

Asimismo, Angulo señaló que muchos futbolistas se ven reflejados en estas mujeres, pues ambos vienen de familias sin muchos recursos económicos y solo acuden por ayuda psicológica para evitar que ellos se vayan de sus casas.

Un hecho contradictorio es que los deportistas también son hogareños y no quieren separarse por el bienestar de los hijos.

VIDEO RECOMENDADO

Edson Dávila le dice a Janet Barboza que se parece al inspector Truquini

Edson Dávila le dice a Janet Barboza que se parece al inspector Truquini