La relación entre la familia de John Kelvin y Dalia Durán está rota y así se ve reflejado en redes sociales. Según reveló Instarándula, parientes del cantante publicaron y comentaron en contra de la cubana, quien presuntamente fue agredida por el artista.

Todo empezó cuando Jorge Alberto Sarmiento, hermano del cantante, publicó una imagen de un lobo con la frase " el lobo siempre será malo si solo escuchamos a la Caperucita”. Esto no pasó desapercibido por Dalia, quien comentó la publicación.

“Vas a continuar, y no borres mis comentarios. Crees que para mí y mis hijos es fácil. Te pido respeto”, escribió. Previamente, reveló que recibió “humillaciones” y remarcó que quien destruyó su carrera de cantante fue el mismo John Kelvin.

Captura: Instarándula

“Desatinado tu comentario. A la mujer no se le toca y eso que sirva de lección para ti también. Al parecer hubiesen preferido ver a mis hijos huérfanos, sin madre”, comentó.

La discusión con el hermano de su esposo continuó, pero lo que más llamó la atención fueron los comentarios de quien sería otra familiar del artista, Carmen López Palma.

Captura: Instarándula

“Dios tarda, pero no olvida. Es mucha maldad lo que han hecho con él. Para que a la pobrecita le den dinero. Ojalá que la leona los alimente bien y no solo les dé latas de atún como si fueran unos gatitos”, señaló López.

La respuesta de la modelo no se hizo esperar. “Crees que no me parte el corazón ver cómo la persona que tanto amé, el padre de mis hijos, esté en esta situación. No lo entenderás”, indicó.

Cabe mencionar que John Kelvin estará siete meses en prisión preventiva por las denuncias por presunta agresión y abuso sexual contra Dalia Durán.

Captura: Instarándula