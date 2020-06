Daniela Álvarez, exMiss de Colombia, compartió a sus seguidores, mediante las historias de su cuenta de Instagram, que en dos días será dada de alta tras una operación de amputación de su pie izquierdo.

La exreina de belleza se mostró feliz y con muchos ánimos de regresar a su hogar para estar en compañía de sus seres queridos que le dan fuerza en esta etapa de su vida.

“Así duermo por ratos. Cada dos horas debo cambiar de posición para evitar el dolor en el resto del cuerpo. Pero como siempre feliz y con ánimos porque de pronto en dos días ya puedo irme a mi casita”, escribió Daniela Álvarez en la mencionada red social.

Asimismo, la exMiss de Colombia aún siente dolor en su cuerpo debido a la operación que fue sometida y para calmarlo tiene que tomar varias pastillas. Sin embargo, ella se muestra fortalecida.

“Después de tomarme un cóctel de muchas pastillas para el dolor, no podía faltar mi beso de buenas noches para ustedes. Los amo”, se lee en su escrito.

Fortalecida

Como se recuerda, Daniela Álvarez compartió un mensaje de fortaleza en su tercer día de recuperación y también publicó una fotografía al lado de su padre y de su hermano.

“Con mis dos hombres favoritos en el mundo que me ayudan a recuperarme día a día con su amor y compañía... Aquí voy mi gente linda, mi tercer día de recuperación, no he llorado ni un segundo (creo que solo una vez y fue por el dolor tras la cirugía ) yo estoy feliz de estar en este mundo para disfrutar de la vida y de ustedes quienes pese a presentar problemas oncológicos continuaron en la lucha”, expresó en Instagram.

Un proceso que empezó en mayo

La modelo, que además es propietaria de Daniela Alvarez Boutique, contó que todo comenzó en mayo cuando le iban a hacer una “operación que supuestamente iba a ser sencilla”: el retiro de “una masita muy pequeña, como una moneda (...) que tenía en mi abdomen”.

“Pero resulta que cuando los médicos entraron a sacarme esta masita, se dieron cuenta que estaba absolutamente pegada a la aorta y en las personas jóvenes las arterias no funcionan igual que en los adultos. En estos momentos cuando me fueron a retirar mi masita, mi aorta (...) se cerró”, relató.

Agregó: “Enseguida tuve que tener una segunda operación el mismo día, segunda operación donde los doctores me hicieron una reconstrucción de la aorta con un injerto que no funcionó bien con mi cuerpo y tuve que entrar a una tercera operación, donde con otro tipo de injerto la aorta quedó muy bien pero me causó una isquemia -estrés celular por la disminución transitoria del flujo sanguíneo- desde la parte de mi ombligo hacia abajo, hasta mis pies”.

Tras esa operación sus piernas reaccionaron bien pero no así sus pies que se vieron afectados, especialmente el izquierdo.

“Esta isquemia específicamente no permitió que llegara sangre a mi pie izquierdo, eso llevó a mi cuarta cirugía donde me hicieron cuatro rajitas acá (en la pierna) para ayudar a mi pie, pero finalmente nunca logró llegar la sangre suficiente”, añadió.

VIDEO RECOMENDADO

ExMiss Colombia revela que amputarán su pierna

Miss Colombia revela que amputarán su pierna