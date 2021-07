La actriz peruana Daniela Camaiora anunció en sus redes sociales que dio a luz a su primogénita el último domingo 18 de julio a las 15:15 horas mediante parto natural, luego de haber estado internada en una clínica por varias horas.

Daniela Camaiora y su esposo confirmaron el nombre de su primera hija

A través de su cuenta oficial de Instagram, la querida actriz contó más detalles de lo que fue su parto y compartió algunas instantáneas junto a su esposo y su pequeña bebé.

“El parto no fue fácil, fue literalmente ‘todo un parto’ jeje. Pero ya! Nació! Y como el primer día los bebitos nacen hinchaditos y chinitos, Ricardo me dijo que cómo no le había confesado sobre mi amante chino. Yo le dije que fue muy rápido, nos conocimos en un chifa y bueno… jajajaja fue gracioso”, escribió en su extenso post.

Actriz Daniela Camaiora dio a luz a su primogénita. (Foto: Instagram)

“Acá podrán ver fotos de ayer justo después del parto y fotos de hoy, dándole su leche, ella dándome sus ruiditos hermosos y yo tratando de quitarle mis fluidos de su pelo durante todo el día jaja hasta que me enseñaron a bañarla”, contó la actriz.

Asimismo, Daniela Camaiora indicó que su pequeña nació a las 40 semanas de embarazo pesando 3.740 kilogramos y prometió a sus seguidores que les irá contando todo por historias.

“Esto está siendo mágico, hasta ahora no entiendo como he tenido a toda esta criatura dentro de mi cuerpo y como ha podido salir ‘por ahí ‘, pero lo hice, traje vida al mundo, y soy inmensamente feliz”, escribió al final de su emotiva publicación.

