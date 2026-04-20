Milett Figueroa confirmó el fin de su relación con Marcelo Tinelli tras tres años juntos. Así lo confirmó la modelo ante las cámaras de ‘Amor y Fuego’, donde precisó que se encuentra soltera desde marzo.

Aunque evitó revelar quién tomó la decisión o las razones de la ruptura, la actriz afirmó que no volverá a tocar el tema.

No obstante, esa postura cambió cuando fue invitada al programa de Aldo Miyashiro, donde se animó a enviarle un mensaje a su ahora expareja y describió la relación como una etapa bonita de su vida.

“ No me arrepiento de nada. Todos merecemos entregarnos cuando tenemos la necesidad ”, expresó.

Además, le envió un mensaje positivo al argentino, dando a entender que la ruptura se habría producido en buenos términos.

“ Le deseo lo mejor, pero cuando aparezca el amor, voy a amar con todo mi corazón ”, agregó la modelo peruana.

Marcello Tinelli tras el fin de su relación con Milett Figueroa: Terminamos en marzo y en excelentes términos

Marcelo Tinelli se pronunció en el programa ‘Amor y Fuego’ para aclarar cómo se encuentra su relación con Milett Figueroa.

El conductor contestó a Rodrigo González mediante un mensaje en el que confirmó el fin de la relación. Asimismo, detalló el momento en que ambos habrían tomado la decisión de separarse.

El argentino señaló que la ruptura se produjo de mutuo acuerdo entre ambos. Además, resaltó que mantiene un profundo respeto hacia la modelo peruana.

“Hola Rodri querido acá trabajando a full, estoy sin ver redes y concentrados en nuevos proyectos... Anoche me mandaron lo que dijo Milett en tu programa en verdad terminamos nuestra relación en el mes de marzo. De mi parte en excelentes términos con ella y su hermosa familia … Apenas vuelva a Lima nos vemos... Un beso gigante para vos y para Gigi, muchas gracias a todos”, manifestó Marcelo.

Un día antes, Milett había confirmado la noticia de manera pública durante la emisión del programa ‘Amor y Fuego’ del 13 de abril.

“Yo he tomado la decisión de terminar mi relación a finales de marzo, así que ya no estoy, estoy soltera”, indicó ante las cámaras.

La actriz peruana también detalló la fecha en la que se produjo la ruptura, dejando en claro que su decisión es definitiva.

“Estamos en abril, estoy soltera, así que espero que lo respeten porque estoy cansada. Espero que lo puedan respetar; se terminó la relación y estoy firme en mi decisión”, aseguró.