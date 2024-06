Luego de las polémicas declaraciones de Sergio George, Daniela Darcourt se pronunció al respecto y dejó en claro que le incomoda que el productor musical intente minimizar el trabajo de los talentos del país.

La cantante estuvo en el ‘El Reventonazo de la Chola’ para hablar de la polémica que generó los comentarios del productor en una entrevista con Yahaira Plasencia.

“ Se le ha dado importancia a una persona que en sus entrevistas ha minimizado o intentado minimizar el trabajo de los talentos de un país ”, sostuvo.

Por otro lado, Darcourt dejó en claro que no tiene problemas con ‘La Patrona’ y también, que en el extranjero aún no conocen todo el talento que hay en nuestro país.

Daniela Darcourt responde Sergio George

Como se recuerda, Sergio George fue entrevistado por Yahaira Plasencia y dejó entrever sobre el éxito de vistas de Daniela Darcourt en Youtube.

“ (Sus vistas) ‘quizás fueron compradas ”, sostuvo.

Esto ocurrió cuando la expareja de Jefferson Farfán le preguntó el motivo por el cual la eligió a ella y no a Daniela.

“ Intenté primero con ella porque tenia grandes números en YouTube... No se si serán numeros comprados o no, quizas eran comprados o no, pero tenía grandes números ”, expresó Sergio.