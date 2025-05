“Siempre me he caracterizado por estar con mi público desde lo natural, lo orgánico, y siento que este álbum habla mucho de eso. De esa lucha que hay que hacer a diario para que uno realmente pueda avanzar y escalar en una carrera que es tan difícil, más aún cuando tienes un proyecto internacional entre las manos”. Daniela Darcourt, en medio de los trajines propios del lanzamiento de “Soy”, su quinto álbum, habla con Correo sobre lo que significa este trabajo en su carrera y que la define en 2025. “Soy la mujer, la artista, la líder de mi equipo, la gerenta general de mi empresa, un producto que debo vender, soy yo misma”, dice convencida Daniela, 29 años, una eterna chica de barrio, hoy una mujer que sabe lo que quiere", agrega la intérprete que populariza en esta temporada, “La sinvergüenza”.

¿Cada álbum significa una etapa de tu vida, ‘Soy’ es la reafirmación de lo que eres y quieres? Sí, soy segura, pero a la vez vulnerable, soy fuerte, pero muy sentimental, soy líder pero de vez en cuando dejo que alguien me conduzca también, y este alguien puede ser la pareja, la familia, gente del mismo equipo, compañeros que nacen del mismo trabajo, amigos del entorno. Conforme he ido avanzando en la carrera, he terminado de afianzar lo que soy, de definir y de redefinir mi personalidad, que significa no ocultarme y valorar cada parte de mí que hace que sea lo que soy.

¿Y a estas alturas te dicen complicada por defender tu espacio? Cuando desde tu posición, cuidas tu córner, tu espacio, tu vida, tu trabajo, te señalan como que no eres accesible. A ese escenario me he enfrentado constantemente desde el momento cero, porque también hay una realidad, a las personas reales, honestas, se les tilda de déspotas, de egocéntricas, de no ser humildes, complicadas, un mix en una bolsa, pero al final no es así.

¿Y cómo vamos con el ego, hay que saberlo manejar para que no te controle? Tengo mi psicóloga a la que consulto constantemente, no es que vaya todos los días, sino cuando tengo que afrontar situaciones especiales. Hace poco tuve un viaje en el que todo el mundo me llenó de halagos, me decían que soy la número uno, que represento a todas, que luego de mi nombre vienen todas las demás. Allí debo mantener mi ego al límite, para que no me descontrole.

¿Es un trabajo constante, entonces, el ego nunca te ha generado problemas? Que se descontrole mi ego, no, pero llegó un momento en el que no era suficiente para terminar de creerme lo que soy, ese ha sido mi gran problema hasta hace no mucho. Incluso me puedo atrever a decir de que hasta hoy.

El próximo año cumples 30. ¿Ya empezaste a hacer esos balances de vida que generan ciertos números del calendario? Ya estoy en ese proceso desde el año pasado, la verdad. Siento que hoy lo que más le aplaudo a la vida, como bendición, es justamente eso, mi vida, tener salud, no haber perdido la voz tras los momentos complicados que pasé. Agradezco estar aquí, seguir haciendo música que es lo que me mantiene viva a mí, principalmente, y consecuentemente a mi familia, a mi equipo, a la gente que me sigue, que realmente está esperando productos como ‘Soy’, año tras año.

¿También tienes sueños personales, o estos los dejas en pausa? Los sueños personales evidentemente están, y entiendo que los años pasan y que a veces no perdonan muchas cosas, pero la sociedad así como te exige, ha cambiado mucho también. Hay estigmas de que hay que ser mamá para que no te pase la factura, no puedes ser mamá después de los 30, después de los 40, eso ha cambiado muchísimo, todo ha evolucionado. Siento que cada cosa que viene pasando en mi vida está llegando en el momento preciso para que suceda.

¿Y todos esos comentarios y presiones sobre tu vida cómo los tomas? Lo manejo en un 50, 50, porque claro, no somos perfectos, hoy estoy tranquila, pero mañana aparece una nueva palabra, una nueva frase, aparece un nuevo chisme, una nueva comparación, otra compañera o compañero con el que te tienen de tú a tú todo el tiempo. Es una lucha constante de mi personalidad, yo soy muy directa y muy frontal.

Eso te ha traído problemas. Sí, porque muchas veces lo que digo no lo pienso mucho, en algunas ocasiones debería hacerlo, pero en otras creo que no, nos hemos malacostumbrado a escuchar lo que queremos que nos digan, más no la verdad, y siento que eso es ya un tema de sociedad.

En “Soy” estás reafirmando tu faceta en la composición, esa será tu apuesta en trabajos futuros. Así es, por supuesto, y yo le debo mucho en el ámbito de la composición a dos personas, en su momento a Master Chris, y ahora a Grettel Garibaldi una mujer panameña, increíble, cantautora, hace muchísimo tiempo que le regala sus canciones y sus temas a mucha gente importante. Es mi hermana de la vida, es como una hermana perdida en el universo, y ella fue la que me terminó de animar a escribir por completo, y a coescribir. Siento mucha comodidad cuando estoy con ella, eso de tan solo mirarnos y saber esto va por aquí.

Definitivamente, te gustaría con este reciente álbum nuevamente ser nominada al Grammy. Por supuesto, me encantaría, imagínate, como dicen muchos colegas, ya soy una Latin Grammy Nominee, soy una representante de la industria.

¿Ya puedes votar? Sí, claro. El ser miembro de una academia que retribuye y sobre todo galardona a las personas por su esfuerzo dentro de la industria musical, para mí es un gran honor y privilegio.