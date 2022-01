Tras haber dicho que rompía un récord Guinness por mantenerse ‘virgen’ a sus 25 años, Daniela Darcourt terminó por confesarle a sus seguidores que todo se trató de una broma.

En una publicación que realizó diario Trome en su cuenta de Instagram, la salsera aprovechó para aclarar sus declaraciones que generaron gran revuelo en las redes sociales.

“Familia.. ya no es el día de los inocentes. Con la cara que me manejo, la gente no se cree el cuento ya. Era una broma, por Dios”, comentó Daniela Darcourt junto a un emoji sonriente.

Daniela Darcourt desmiente íntima confesión. (Fuente: Instagram @tromeoficial)

De esta manera, Daniela Darcourt puso fin a los comentarios que se originaron en torno a su vida íntima, tras su sorpresiva confesión.

Como se recuerda, la cantante peruana hizo esta revelación cuando respondió a uno de los cibernautas que le preguntó ‘si aún era virgen’.

“Sí amiguito, estoy rompiendo un récord Guinness, lo estoy cumpliendo”, manifestó la intérprete de ‘Señor Mentira’.

Daniela Darcourt cantó en fiesta de Paolo Guerrero

La cantante de salsa Daniela Darcourt empezó el 2022 a lo grande con su esperado regreso a los escenarios; sin embargo, no es el único evento del que formó parte. Y es que, recientemente circula un video en el que la salsera aparece cantándole el “Happy Birthday” a Paolo Guerrero en su fiesta de cumpleaños.

En diversas cuentas de espectáculos se puede ver el video donde Daniela Darcourt agradece al capitán de la selección peruana por confiar en ella para el evento. “Es un placer estar aquí, rodeados de toda la gente que te quiere. Somos tus hinchas, tus fans”, expresó la salsera.Ante los elogios, Paolo Guerrero, quien vestía una camisa a cuadros, tomó el micrófono para decirle a Daniela “eres genial”, y luego le preguntó al público si era verdad, a lo que los asistentes respondieron con un unísono sí.

Tras este intercambio de halagos, Daniela Darcourt empezó a cantar el clásico “Happy Birthday” acompañada de todo el público. La celebración se habría producido en el marco del cumpleaños del ‘Depredador’, quien cumplió 38 años el pasado 1 de enero.

MIRA AQUÍ: Regístrate gratis AQUÍ en nuestro boletín CORREO HOY y recibe las noticias que te interesan en tu correo electrónico

VIDEO RECOMENDADO

Daniela Darcourt canta “Happy Birthday” a Paolo Guerrero

Daniela Darcourt canta “Happy Birthday” a Paolo Guerrero