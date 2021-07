Daniela Darcourt lanzó su propio emprendimiento. A través de unos videos publicados en su historia de Instagram, la salsera compartió la noticia con sus fans y dijo sentirse feliz tras asumir este nuevo reto.

La entrenadora de “La Voz Perú” comentó detalles de “Over The Moon”, el nombre de su línea de ropa, y también mostró algunas prendas que ya están disponible en su tienda virtual.

“Hace unos días yo les pedí que siguieran una página que iba a ser a partir de ahora muy especial para mí (Over the moon). Esa página lleva unos conjuntos hermosos y maravillosos, que me he atrevido a ponerlos para que ustedes los tengan, hay unos modelos súper chévere”, comentó la salsera en Instagram.

La cantante peruana también agradeció a sus miles de seguidores por el apoyo que le han brindado en esta nueva aventura para ella.

“Es la primera vez que hago esto y estoy muy feliz, es una nueva aventura para mí y desde ya, les doy las gracias por su apoyo... Gracias por darle tanto amor a este proyecto. Adquieran los suyos y etiquétenme para ver si les gustó”, añadió.

Días atrás, la intérprete de “Señor mentira” causó una gran conmoción en las redes sociales tras anunciar su retorno a los escenarios.

“¡Mi gente, llegó el momento de volvernos a ver! Ha sido muchísimos meses fuera de los escenarios y no puedo creer que pronto cantaremos juntos de nuevo. Estoy feliz porque con la bendición de Dios y de mis santos estaré en los Estados Unidos disfrutando de mi gente, de mis músicos, de mis amigos con la gira “Esa soy yo”. ¡Quiero y muero de ganas de verlos a todos!”, se lee en el mensaje que difundió en su perfil de Instagram.

