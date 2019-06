Daniela Darcourt envía mensaje a quienes dudan de su enfermedad en las cuerdas vocales (FOTO)

Síguenos en Facebook

Tras anunciar que se alejará por un tiempo de los escenarios debido a un problema en sus cuerdas vocales, Daniela Darcourt volvió a pronunciarse en sus redes sociales ante las especulaciones que han surgido sobre la verdadera razón por la cual canceló sus presentaciones.

"No me voy a morir, tampoco me quedaré sin voz. Estoy siguiendo al pie de la letra todas y cada una de las indicaciones del doctor y las de mi foniatra. Basta ya de decir que me estoy tomando 'vacaciones' para pasear libremente", manifestó la salsera.

A través de sus historias de Instagram, Daniela Darcourt envió un extenso mensaje donde muestra su molestia contra aquellos que especulan sobre su real estado de salud.

"En este momento estoy disfrutando de mi familia y de las personas más cercanas a mí. Mi tema médico es con mi garganta, no con mi cuerpo ni mis extremidades. Mi recuperación no es quedarme en mi cama, sino volver a entrenar vocalmente y seguir paso a paso cualquier indicación que me otorgue mi médico", agregó la cantante peruana.

Como se recuerda, Daniela Darcourt contó que fue diagnosticada con pólipo de cuerdas vocales y laringitis crónica, motivo por el cual decidió concentrar "todas sus fuerzas en su completa recuperación" y tomarse un periodo de 21 días de incapacidad.